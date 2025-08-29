Si sos beneficiario de una Pensión No Contributiva por Invalidez (Pncil) y tu prestación ha sido suspendida, es fundamental saber que existe un proceso para solicitar su rehabilitación. Es importante recordar que todo lo referente a los trámites de auditorías y rehabilitaciones está a cargo de organismos nacionales, como Andis y PAMI, y en ningún caso interviene ningún organismo provincial en este proceso.

El titular o tutor legal de una Pncil suspendida puede solicitar la rehabilitación de la prestación a través de una nota, ya que no existe ningún tipo de formulario específico para este trámite.

La nota de solicitud debe estar firmada por el titular y/o su apoyo, en caso de requerirlo, y debe indicar claramente que es para rehabilitar la Pensión No Contributiva por Invalidez (Pncil). Es crucial que esta nota vaya acompañada de la totalidad de la documentación respaldatoria que acredite la condición para acceder a la pensión. Esta documentación debería haber sido presentada previamente en el turno de auditoría debidamente notificado.

Además, se debe adjuntar fotocopia del DNI del titular. En caso de que el beneficiario sea menor de edad, también se requiere la partida de nacimiento y la documentación de los padres. Es un dato importante que no es necesario presentar el certificado médico oficial (CMO) ni el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para este trámite de rehabilitación.

Datos Personales y Compatibilidades

Es imprescindible que en la nota a presentar, el titular de la prestación actualice todos sus datos personales: domicilio con código postal, teléfono y mail de contacto.

Cabe destacar que si el titular de la Pncil es también beneficiario de otra prestación (como jubilación o pensión), deberá adjuntar una copia de la baja de esa otra prestación. Un punto fundamental a considerar es que esta pensión es incompatible con la actividad laboral; en caso de que dicho titular trabaje, no hay posibilidad de reevaluar la suspensión.

Canales para Presentar la Solicitud

Existen tres vías habilitadas para presentar la nota de solicitud de rehabilitación y la documentación respaldatoria: