Debido a la crisis económica del país, los comerciantes de San Juan ubicados sobre todo en la Capital decidieron mudarse a otra zona en los departamentos aledaños para abaratar costos. Referentes del sector dialogaron con DIARIO HUARPE y confirmaron esta tendencia que se da a raíz de los aumentos que se registraron en los alquileres y servicios.

El presidente de la Cámara de Comerciante de Chimbas, Daniel Milla, comentó a este medio que "luego de la pospandemia hemos visto un gran incremento de los comerciantes capitalinos que se mudan hacia el departamento. Esto fue positivo porque generó que aumentara la oferta y la demanda". Debido a esto, agregó que "muchos propietarios han construido o decidieron poner en alquiler sus propiedades para comerciantes. En la parte de la calle Mendoza fue el lugar con más porcentaje de aumentos de apertura de comercios que hubo".

Con respecto a las medidas o estrategias que han toman los comerciantes para abaratar sus costos dijo que "se da que muchos locales son compartidos por dos comerciantes, como pueden ser una cafetería con una peluquería o el más común que es que un carnicero y un verdulero alquilen juntos. Y esto se debe a las bajas ventas que complican las situación de los comerciantes, ya que vienen en caída desde noviembre. Lamentablemente, tenemos muy bajo niveles de ventas y muy baja rotación", comentó Milla.

Respecto a Rawson, Gastón Villordo, presidente de la Cámara de Comercio, Agroindustrial y Turismo del departamento, confirmó a este medio que sí hubo un desembarco de comerciantes."Hemos tenido una gran migración de Capital y de otros departamentos también. Debido a la gran demanda, ya que los comerciantes vienen y apuestan al centro comercial de Rawson, hubo un incremento de los precios de los alquileres de los salones de comercios". En este sentido comentó que cerca de 20 comercios se han instalado, "unos han abierto sucursales acá y otros que han cerrado directamente para abrir su local en el departamento".

Villordo comentó que no se ha visto la necesidad de compartir el espacio entre dos comerciantes para "economizar" aunque dijo que "es normal ver qué locales de estéticas si comparten entre dos locales, pero nada más. Antes era común ver los multiespacios, pero ahora no, cada comerciante alquila su local". De igual manera, "estamos en un panorama inestable porque tenemos una caída del 50% en las ventas y no vemos una salida positiva entonces veremos que habrá muchos despidos o cierres de locales directamente".

Por su parte, Marcelo Quiroga de la Cámara de Comerciantes Unidos de Capital, aseveró que "sí hubo migraciones, pero no en gran porcentaje, ya que ante la gran demanda hacia otros departamentos, ha habido aumentos en el precio de sus alquileres. Entonces deciden quedarse porque es lo que les conviene". En modo de ejemplo remarcó que "Rawson no es barato porque podés conseguir un local más económico como a $150.000 y en el centro estás pagando cerca de $200.000, pero el lugar en el otro departamento es más pequeños y el movimiento de ventas no es lo mismo". Por el momento la situación está contenida, comentó y agregó que hubo algunos cambios, ya que mucho han optado por compartir el local entre dos comerciantes. Por ejemplo, "un Rapipago con un kiosco se juntaron para abaratar costos y entre los dos pagar un canon de alquiler".

En un panorama general, Marcelo Vargas, de la Cámara de Comercio del Interior, comentó que solamente hubo algunos cierres debido al aumento de los alquileres, ya que tienen aumentos bimestrales, trimestrales o semestrales dependiendo del contrato. Esto ha hecho que muchos migren a locales periféricos.

"Siempre hay rotación de comercios. En enero hubo muchos locales cerrados, pero ahora han vuelto a abrir", comentó. Esto es debido a muchos factores además del alquiler, porque las bajas ventas, sumadas a las paritarias, hace que decidan cerrar o mudarse a un lugar más económico, finalizó diciendo.