Tras las intensas lluvias que azotaron San Juan, Vialidad Nacional informó este domingo 7 de diciembre el estado de las rutas donde la tomenta generó arrastre en badenes, cortes y condiciones de circulación restringida. El reporte fue emitido a las 08:30 y detalla la situación de los principales corredores viales de la región.

En la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Huaco con el límite con La Rioja, la circulación permanece intransitable debido a la presencia de bajadas de agua y el arrastre de material sobre los badenes. Equipos de Vialidad trabajan en la zona para evaluar el estado del terreno y avanzar en las tareas de despeje.

En la Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo, la circulación está habilitada, pero se solicita hacerlo con mucha precaución por las condiciones climáticas y la humedad presente en la calzada.

La Ruta Provincial 149, en el tramo que conecta Bella Vista con Tocota, se encuentra intransitable a causa de las lluvias que afectan la zona cordillerana.

En tanto, la Ruta Nacional 40 entre San Juan y Jáchal está transitable, aunque se recomienda mantener la precaución por precipitaciones en distintos sectores. El ingreso a Mogna permanece habilitado gracias al trabajo de equipos de Vialidad.

También se informó que la Ruta Nacional 150, en el tramo Huaco–Ischigualasto, está transitable con precaución, debido a la presencia de lluvias. Se solicita a los conductores circular a velocidad reducida y prestar especial atención en sectores con acumulación de agua.

Además, Vialidad confirmó que el Paso Internacional Agua Negra permanece cerrado, como suele ocurrir ante condiciones meteorológicas adversas en alta montaña.

Finalmente, se reiteraron las recomendaciones para quienes deban transitar por la zona: respetar las indicaciones del personal de Vialidad, evitar circular durante la noche en áreas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.