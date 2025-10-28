Por primera vez, Los Tekis traen su "Experiencia Carnaval" a San Juan

Por primera vez, San Juan será parte de una de las experiencias musicales más convocantes del país. El sábado 1 de noviembre, Los Tekis desembarcarán en la provincia con su famoso festival itinerante “Experiencia Carnaval”, que promete una noche inolvidable en el predio El Temple (Lateral de Ruta 40, antes de Makro), con las actuaciones estelares de Sergio Galleguillo, Omega, La Nota, Nano Rodríguez y el cierre dance de Fiesta Bresh.

Una producción de primer nivel para una noche única

El espectáculo, que dará inicio a las 23.00 y se extenderá hasta las 05.00 de la madrugada, contará con un escenario grande y una puesta en escena de alto impacto. Se espera que Los Tekis suban al escenario alrededor de la 1:00 para desplegar su repertorio de carnavalitos, bailecitos, huaynos y taquiraris.

Omega, anfitrión y protagonista

El combo sanjuanino Omega no solo será uno de los artistas invitados, sino que oficiará como anfitrión local y será el encargado de cerrar la fiesta a puro cuarteto. Además de las áreas general y platea, habrá un sector VIP que incluirá encuentro con artistas, fotos y merchandising oficial.

Información clave para no perderse el evento

Fecha: Sábado 1° de noviembre

Lugar: El Temple, predio Tiro Libre (Lateral Ruta 40 antes de Makro)

Artistas: Los Tekis, Sergio Galleguillo, Omega, La Nota, Nano Rodríguez y Fiesta Bresh.

Horario: Puertas 22:00 | Show 23:00

Entradas: General $10.000 | Platea $15.000. A la venta en www.paseshow.com.ar, WhatsApp 2644559900 y puntos físicos: Farmacia Echegaray (Av. Rioja y Santa Fe), Kiosco Lorenz (plaza de Villa Krause) y Pago Fácil (Boulevard Sarmiento 412, Rawson). Próximamente se anunciarán las VIP.

Aclaración: Evento para mayores de 18 años. No se permitirá chaya.

Una cita imperdible para vivir la magia del carnaval norteño con el sello de Los Tekis y el mejor elenco de artistas en una noche que promete quedarse en la memoria de los sanjuaninos.