En una ampliación de lo que fue la audiencia de formalización de cargos y control de detención, el psicólogo sanjuanino acusado de abuso sexual, David Pes, insistió con cumplir la prisión preventiva por dos meses en su casa. Su abogado defensor Leonardo Villalba presentó varios motivos con el fin de conseguir el beneficio, pero el juez de garantías de la causa denegó el planteo. De esta forma, el imputado por abuso sexual con acceso carnal irá al penal de Chimbas durante la investigación del hecho.

Fuentes de la Fiscalía Cavig y de la querella, confirmaron la información a DIARIO HUARPE. Este martes concluyó la audiencia que terminó por definir los parámetros con los que se investigará al psicólogo y docente de Historia, denunciado por una expaciente y exalumna, una joven de 18 años. Pes permanecerá por lo menos dos meses en el Servicio Penitenciario Provincial y será investigado por seis meses, por el fiscal Roberto Ginsberg y equipo de fiscales de la UFI Cavig.

El defensor Leonardo Villalba estableció que con David Pes no había peligro de fuga por el arraigo que tiene en la provincia, ya sea con su familia y con su trabajo. El letrado argumentó además que el profesional de la salud mental y la educación es el sostén económico de su familia y que tiene que ayudar a su padre no vidente. Sin embargo, estos motivos no alcanzaron para que el magistrado cambie de opinión.

Ahora la vía que le queda a Pes y compañía es ir a juez de impugnación para ver si le dan la revocación de la medida cautelar, pero ese proceso va a demorar.

Pes fue denunciado la semana pasada por una joven, que indicó que fue abusada por el psicólogo a la salida de un baile de egresado. El hombre le ofreció llevarla a su casa y la joven accedió por lo que lo conocía de la terapia y un colegio de San Juan, ya que había sido paciente y alumna del denunciado. La víctima relató que dejó de ir a las sesiones con Pes porque hacía todo el tiempo referencia a la sexualidad y eso la incomodaba. Posteriormente, sin pensarlo, llegó el presunto ultraje.