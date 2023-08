¿Qué viene ahora? Alex Volkanovski adelanta su futuro inmediato en UFC

Luego de debatir si subir una división o defender su corona en UFC, Alexander Volkanovski dejó un contundente mensaje en su canal de YouTube. El extraordinario peleador australiano de Artes Marciales Mixtas no se guardó nada en las últimas horas y habló de Aljamain Sterling, Ilia Topuria y lo que podría ocurrir en su pelea más próxima. Sin dudas, dejó con la boca abierta a los fanáticos.

"Tengo que sentir por 'Aljo', hombre. Quiero decir, ¿qué quiere hacer él? Definitivamente va a querer esa revancha. Esa es una gran, gran pelea. Él contra mí eso no está sucediendo. Nunca se sabe, si hubiera tenido una gran victoria, podría haber tomado el lugar de Ilia Topuria, pero no lo hizo. Hablamos de eso en mi análisis, estaba diciendo que obviamente su control de distancia (de O'Malley) y su movimiento, juego de pies, va a ser muy difícil de manejar", resaltó Volkanovski.

Por otro lado, Alexander sostuvo: "Es tan bueno peleando con el pie atrasado, avanzando, que fue un buen ejemplo para él viniendo con el pie atrasado. Aljamain, no tiene nada de malo ese ataque que hizo. Incluso probablemente sintió que su cabeza estaba descentrada y Sean O'Malley aún pudo hacer que fallara por un milímetro y disparar esos dos. Como dije, sus ojos, bastante increíbles además de todo ese juego de pies. Crédito Sean O'Malley con un final increíble. Guau".

Volkanovski mira hacia adelante

"¿Qué sigue para mí? 'Aljo', si iba a ganar en la moda mundial y acertó, podría haberse parado frente a Ilia. Ilia ha estado bastante callada. Pensé que estaría cantando, queriendo asegurarse de conseguir esa pelea. Obviamente, quiero pelear lo antes posible. Soy capaz de hacer bastante con respecto al codo. Ya puedo publicar con él, todavía no lo estoy golpeando, pero lo haré", informó el campeón de UFC.

Para sentenciar, Alexander Volkanovski afirmó: "Me mantengo en forma, haciendo fuerza, haciendo todo lo que necesito. Quiero estar de vuelta allí antes de fin de año. La pelea de Islam Makhachev, quiero esa revancha, pero peleará en octubre, así que quiero pelear antes de eso. No quiero pelear a principios del próximo año. Si iba a esperar tanto, bien podría ser el Islam, pero no quiero esperar tanto. Entonces, Ilia, sigue abriendo la boca. Me gusta. Me dan más ganas de golpearte en la cara".