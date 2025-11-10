La reactivación de obras vinculadas a la minería y la energía solar comienza a impactar en el empleo sanjuanino. Según confirmó Alberto Tobares, secretario de la UOCRA en San Juan, se recuperaron cerca de 500 puestos de trabajo en los últimos meses, principalmente por la puesta en marcha de caminos mineros estratégicos y la construcción de parques solares en distintos departamentos de la provincia.

“No estamos donde quisiéramos, pero claramente estamos mejor que el año pasado”, señaló el dirigente a DIARIO HUARPE. “El movimiento que generaron los caminos mineros fue clave. Permitió reinsertar compañeros que habían quedado parados y abrir cupo para otros que estaban esperando. Es un paso adelante”.

El referente gremial detalló que, solo en los caminos que conectan áreas de explotación minera, hoy trabajan más de 300 obreros distribuidos entre dos empresas. “Son puestos concretos, registrados y sostenidos. Eso es lo que importa para el trabajador: estabilidad y continuidad”, enfatizó.

A esto se suman los parques solares, donde se incorporaron alrededor de 200 trabajadores adicionales. “Los paneles solares fueron un alivio. Fue una manera de complementar la mano de obra cuando la obra pública provincial no alcanzaba. Eso permitió que muchas familias recuperaran ingresos después de meses complicados”, agregó Tobares.

La situación en la Ruta Nacional 40

Sobre la obra de la Ruta Nacional 40, el panorama es más moderado. “Ahí todavía estamos un poco estancados”, reconoció. “De los 150 trabajadores que había, solo logramos reincorporar a 60. Nos faltan 90 compañeros que siguen afuera. Son fondos nacionales y dependemos de que realmente lleguen para que la obra se ponga en marcha”.

El dirigente pidió continuidad y planificación. “Si los recursos llegan y las obras se sostienen, el año que viene puede ser mucho mejor. Lo importante es que el gobierno provincial pueda seguir impulsando proyectos y que Nación cumpla con las partidas. La gente necesita trabajar y nosotros estamos para garantizar que eso suceda”.