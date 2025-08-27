La crema de pistacho se ha convertido en uno de los sabores favoritos en la pastelería contemporánea, gracias a su textura untuosa y su aroma inconfundible. Este auge se relaciona con la popularidad del chocolate Dubái y el interés creciente por los frutos secos en la gastronomía.

Originaria de Sicilia, Italia, donde el pistacho es un ingrediente esencial, esta crema se destaca por su versatilidad: puede usarse para rellenar tortas, untar en tostadas o galletas, e incluso acompañar frutas frescas, transformando cualquier plato en una experiencia gourmet.

Receta casera de crema de pistacho para 4 personas:

Ingredientes: 200 g de pistachos sin sal y pelados, 80 g de azúcar, 100 ml de leche (puede ser vegetal), 1 cucharada de aceite neutro o de pistacho (opcional), 1 pizca de sal y ½ cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

Preparación paso a paso:

Primero, si los pistachos aún tienen piel, se deben blanquear durante un minuto en agua hirviendo, colarlos y retirar la fina cáscara que los recubre. Luego, se tuestan ligeramente en una sartén seca o en horno bajo entre 5 y 7 minutos, cuidando que no se quemen.

Después, se procesan los pistachos junto con el azúcar y la pizca de sal hasta que suelten el aceite natural y se forme una pasta. A continuación, se añade la leche poco a poco, ya sea tibia o a temperatura ambiente, junto con el aceite y la esencia de vainilla, continuando el procesamiento hasta lograr una crema suave y homogénea.

Finalmente, la crema debe conservarse en un frasco limpio dentro de la heladera, donde se mantendrá fresca hasta por una semana.

Este preparado no solo permite disfrutar del pistacho en su máxima expresión, sino que también invita a experimentar con nuevas combinaciones en la cocina diaria, sumando un toque de sofisticación a platos sencillos.