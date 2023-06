La semana anterior, el sacerdote Walter Bustos recibió una condena condicional y fue absuelto de uno de los abusos por el cual se encontraba condenado. Por esta razón, su defensa encabezada por Sandra Leveque solicitó que quede en libertad por otra causa donde se encuentra cumpliendo 45 días de prisión preventiva. El magistrado rechazó el pedido y el cura continuará preso.

La abogada defensora explicó que en la audiencia de este miércoles, el magistrado debía resolver si modificaba la medida de coerción que le había impuesto anteriormente al acusado. El juez de Garantías había ordenado 45 días de prisión preventiva.

“Interpuse la impugnación, delimitada a los argumentos que esbozaron el juez y fiscalía. El padre Bustos podía ser condenado en la otra causa a una pena efectiva, pero al ser una pena condicional ya no lo puedo hacer valer a este argumento en el Tribunal de Impugnación”, explicó la abogada. Por esta razón solicitó la revisión o sustitución de la medida por una menos gravosa. “El juez no hizo lugar, entendiendo que no han desaparecido los argumentos”, agregó.