La Municipalidad de la Ciudad de San Juan finalizó las obras de pavimentación de la calle Entre Ríos, en el tramo comprendido entre Pedro Echagüe y Maipú, brindando una solución integral a una arteria fundamental para el tránsito diario de la capital sanjuanina. Actualmente, se continúa trabajando en obras urbanísticas complementarias que permitirán dejar la zona en óptimas condiciones.

Los trabajos se realizaron en el marco de un convenio tripartito entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Obras Sanitarias (OS) y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Cada organismo aportó tareas específicas para garantizar una intervención completa y duradera.

Publicidad

En una primera etapa, la DPV llevó adelante la demolición de las losas de hormigón armado existentes y el retiro de los escombros generados, permitiendo preparar la base para la nueva infraestructura vial.

Por su parte, OS tuvo a cargo el aporte de material de relleno y la compactación del suelo, además de la ejecución de nuevas conexiones domiciliarias en la cuadra y la posterior reposición de las roturas ocasionadas por estos trabajos, asegurando un servicio sanitario adecuado para los frentistas.

Publicidad

Finalmente, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su Plan de Pavimentación que se ejecuta en distintos puntos del departamento, destinó 1.344 m² de pavimentación con concreto asfáltico para esta obra. Asimismo, se desarrollan tareas complementarias de mejoramiento urbano que contribuirán a una circulación más segura, mayor orden y mejor entorno para quienes viven y transitan por el lugar.