Este martes 16 de septiembre, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan inauguró formalmente la obra de repavimentación, demarcación y renovación del sistema de luminarias en calle Paula Albarracín de Sarmiento, en el tramo comprendido entre avenida Libertador y avenida Ignacio de la Roza. La intervención, financiada con fondos provinciales y municipales, implicó la repavimentación de 9.700 m² de calzada, la demarcación de 2.500 metros lineales, la instalación de reductores de velocidad, delimitadores de tránsito y la colocación de 34 farolas altas con moderna iluminación LED.

Autoridades provinciales, municipales y diputados acompañaron en la inauguración. (Foto Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

En el discurso, la intendenta de la Capital, Susana Laciar, recordó los primeros pedidos al inicio de su gestión: “El Gobierno de la provincia cumplió y en virtud de eso el municipio también está cumpliendo con cada uno de los vecinos. Hoy estamos en esta calle que es más que una calle de la ciudad, es la calle de todos los sanjuaninos. Aquí transitan familias, niños, y necesitamos dar seguridad con pasos a nivel y reductores para que los padres tengamos la tranquilidad de que nuestros chicos están cuidados”.

La intendenta de la Capital, Susana Laciar. (Foto Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

El acto contó también con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, quien resaltó el esfuerzo en un contexto de menores recursos: “Nos ha tocado gobernar con 40% menos de los recursos nacionales que recibían gestiones anteriores. Sin embargo, este faltante no se ve porque se hacen obras muy importantes como esta. Antes la pavimentación era 50% provincia y 50% municipios. Hoy el gobernador decidió poner el 100% de los recursos y eso da oxígeno a los municipios para hacer obras complementarias”.

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín. (Foto Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

Por su parte, el presidente del Club Banco Hispano, Gustavo Arias, destacó la importancia de la obra para el ingreso a la institución: “Sé que escucharon el pedido de los vecinos de iluminación, de arreglar esta arteria. Nos escucharon a nosotros, que pedimos un poco más de seguridad en el ingreso del club, sobre todo por los niños que vienen en gran número. Hoy podemos agradecer porque estas medidas dan más tranquilidad”.

En la misma línea, el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, remarcó el alcance del plan: “Han visto en las imágenes que ya se han completado muchas calles emblemáticas a través de un contrato ambicioso de más de $1.000 millones. Estos son apenas 10.000 m², todavía queda mucho por hacer, pero lo trabajamos en conjunto con el municipio cumpliendo las promesas del gobernador y en beneficio de los vecinos”.

Con esta obra, la Municipalidad de Capital avanza en el plan estratégico de mejoramiento de la red vial urbana, buscando garantizar mayor seguridad vial, movilidad sustentable y un entorno urbano modernizado para vecinos y transeúntes.