Una noche que comenzó de manera habitual en el centro de Caucete terminó con tensión cuando un hombre ingresó a un alojamiento temporario en busca de su expareja. Según los testigos, el hombre llegó con la intención de “reconquistarla”, pero al tocar la puerta descubrió que la mujer estaba acompañada por un hombre que, según la joven, solo era un amigo con quien conversaba.

La situación escaló rápidamente con gritos y portazos que despertaron a varios vecinos, quienes llamaron al 911 para solicitar la presencia policial. Al arribar, los uniformados encontraron al hombre exigiendo explicaciones mientras la mujer intentaba calmarlo, y el supuesto amigo había abandonado el lugar por una salida trasera.

Durante el operativo, la policía pidió que los ocupantes desalojaran las habitaciones. Varias parejas lo hicieron apresuradamente, y una mujer salió acompañada por dos personas, lo que generó comentarios entre los presentes.

Finalmente, la mujer decidió retirarse sola del alojamiento en busca de otro domicilio, y el incidente concluyó sin detenciones ni denuncias formales. A pesar de la intervención policial, el hecho generó comentarios en el barrio y se convirtió rápidamente en tema de conversación local.