Un apostador sanjuanino se convirtió en el flamante ganador de $7.500.000 tras acertar el número 3513, correspondiente al primer premio del sorteo Vespertino Nº 7110 de la Quiniela Oficial de San Juan, realizado el pasado 30 de octubre.

El número ganador fue vendido en la Agencia 24, ubicada en el departamento Capital, según informó oficialmente la Caja de Acción Social, organismo encargado de la administración de los juegos oficiales en la provincia.

El premio corresponde al sorteo vespertino, uno de los más populares entre los apostadores locales, y se trata de uno de los montos más altos entregados recientemente por la Quiniela sanjuanina.

Desde la entidad recordaron que el ganador tiene tiempo hasta el 15 de noviembre para presentarse a cobrar su premio.