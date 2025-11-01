Tras el primer contacto con el fallecido los efectivos policiales que lo encontraron sospecharon que podría tener signos de violencia sexual.

En la noche de este viernes, la Policía fue alertada sobre la existencia del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de su casa en Rawson, las primeras apreciaciones de los uniformados que llegaron al lugar fueron que el hombre tenía un golpe atrás de una oreja y por tener los pantalones bajos se sospechaba de un ataque sexual, situación que luego fue descartada.

El tránsito vehícular por calle Calvento se vio interrumpido mientras se llevaba a cabo la labor de la Policía.

Pasadas las 21 horas, personal policial fue comisionado al domicilio de calle Calvento al 417 entre Pasaje Argentino y España, en el corazón de Villa Krause, una sobrina del dueño de casa, identificado como Fermín Ramis de 86 años fue a visitarlo como lo hace habitualmente y nadie la atendió. Por ello decidió ir hasta la Comisaría 6° y puso en conocimiento lo que para ella era una situación irregular.

Al llegar al lugar los efectivos subieron a una pared autorizados por la pariente del dueño de casa y al ingresar revisaron el lugar hasta que encontraron al hombre tirado en el jardín y en una situación llamativa. Estaba con los pantalones bajos y al perecer un golpe en la cabeza.

De inmediato, dieron aviso a la UFI Delitos Especiales y el fiscal Pablo Orellano se hizo presente en el lugar para motorizar las medidas legales correspondientes, como preservar la escena y solicitar la presencia de la división Criminalística de la Policía de San Juan.

Tras las primeras pericias se pudo establecer con una médica legista que el hombre de 86 años, quien vivía solo habría sufrido un paro cardíaco y habría salido al fondo de su casa a hacer sus necesidades. Allí fue sorprendido por la afección cardíaca y quedó con los pantalones bajos. Respecto al golpe atrás de la oreja habría sido producto de la caída según informaron fuentes del caso.

Consultados algunos vecinos de cuando fue la última vez que lo vieron al señor Fermín Ramis, uno de ellos indicó que en la noche del jueves estuvo barriendo y regando la vereda de su casa, posterior a ello el hombre sufrió la afección cardíaca. Los investigadores creen que llevaba al menos 15 horas de fallecido por la rigidez cadavérica que presentaba.

Las autoridades de la fiscalía descartaron el ataque ya que en la casa estaba todo en orden e incluso las llaves de la puerta principal de ingreso a la vivienda estaban colocadas por el lado de adentro, por eso tampoco pudo ingresar la sobrina que fue a buscarlo.

Tras las medidas de rigor el hombre, quien tenía de 86 años fue trasladado a la Morgue Judicial.