A solo quince días de comenzar el 2026, el programa televisivo LAM atraviesa un periodo de cambios tras confirmarse dos bajas sensibles en su equipo de movileros. El primero en anunciar su retiro fue Santiago Riva Roy, quien manifestó sentirse agotado por las exigencias del puesto.

El periodista explicó que trabajaba más de 14 horas diarias, saliendo a cubrir información en cualquier momento y sin contar con días de descanso suficientes. Tras conversar con Ángel de Brito, el conductor aceptó sus argumentos y le manifestó que tiene las puertas abiertas para un eventual regreso.

Publicidad

Simultáneamente, la periodista Cande Mazzone sorprendió al anunciar su partida del ciclo en un móvil del programa. Al respecto, la comunicadora de 27 años declaró: “Fue una decisión 100 por ciento familiar…tuve un año de relación a distancia, con Pantera cumplimos 12 años juntos”. A pesar de que aseguró que “fue el mejor año de mi carrera el 2025”, optó por priorizar su vínculo personal.

Sobre su nuevo destino, Mazzone fue contundente: “Mi novio renovó con el equipo con el que estaba en el sur, así que me voy a vivir al sur con él, me voy a Puerto Madryn”. Su pareja es el futbolista colombiano Alejandro "Pantera" Gutiérrez, de 31 años, quien recientemente extendió su contrato con el Deportivo Madryn gracias a su buen rendimiento.

Publicidad

El delantero inició su carrera profesional en Berazategui en 2016 y tuvo pasos por el Bogotá FC e Independiente Santa Fe en Colombia antes de regresar al fútbol argentino.

La historia de amor entre Mazzone y Gutiérrez, que ya suma doce años de relación, tendrá un nuevo capítulo próximamente. Durante un reciente viaje a Disney, el deportista le propuso casamiento a la periodista, por lo que la pareja planea concretar la boda durante el transcurso de este año.