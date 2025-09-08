Huarpe Deportivo
River: los tres cambios en la lista de la Libertadores para enfrentar a Palmeiras
POR REDACCIÓN
River Plate consiguió un sufrido pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad y ahora se prepara para una serie exigente ante Palmeiras. La Conmebol permite tres modificaciones en la lista de buena fe para esta instancia y Marcelo Gallardo ya definió quiénes serán los ingresantes.
Los elegidos son tres jóvenes que vienen mostrando proyección en el plantel. Lautaro Rivero, defensor con actuaciones destacadas en las últimas semanas, será el de mayor experiencia entre los nuevos. Lo acompañan Juan Cruz Meza, mediocampista que dejó buenas impresiones en las oportunidades que tuvo, y Bautista Dadín, delantero de 19 años citado a entrenar con la Selección Sub-20 y que ya debutó en Primera.
Por reglamento, cada ingresante deberá mantener el número del jugador reemplazado, por lo que Gallardo debe definir las salidas. En la nómina aún figuran cuatro futbolistas que ya no siguen en el club: Franco Mastantuono, Santiago Simón, Rodrigo Aliendro y Lucas Lavagnino. De ellos, tres quedarán afuera y uno permanecerá al menos hasta semifinales, instancia en la que se podrán realizar otros tres cambios.
El Millonario afrontará los cuartos de final ante Palmeiras con la ida programada para el martes 17 de septiembre a las 21:30 en el Monumental, y la revancha el 24 de septiembre en el Allianz Parque, en Brasil, en el mismo horario. Gallardo buscará aprovechar el impulso de sus juveniles para encarar uno de los duelos más exigentes de la Copa.
