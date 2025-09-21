River cayó derrotado 2 a 0 ante Atlético Tucumán en un partido correspondiente a la fecha 9 del torneo. Los goles que aseguraron la victoria para el equipo tucumano fueron convertidos por Clever Ferreira y, posteriormente, por Leandro Díaz, quien anotó el segundo gol de penal.

A pesar de la derrota, River Plate se mantiene en la segunda posición de la tabla. Por su parte, el equipo de Tucumán ascendió a la quinta posición luego de conseguir los tres puntos en casa.

El resultado negativo en el torneo local incrementa la presión sobre el equipo de Núñez, que ahora debe centrar su atención en su compromiso internacional más inmediato: la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

River tiene pendiente jugar el partido de vuelta contra Palmeiras. Es importante recordar que el equipo de Marcelo Gallardo ya había sufrido una derrota en el partido de ida, cayendo 2 a 1 contra Palmeiras en el estadio Monumental.