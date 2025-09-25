La directora del Colegio Secundario Cacique de Angaco radicó una denuncia en la Comisaría 20ma tras el descubrimiento del robo de $622 mil. El monto sustraído había sido recaudado mediante un aporte de los padres de los alumnos y su destino era el mantenimiento de la institución. Según la denuncia, el dinero se encontraba dentro de la dirección del colegio, resguardado en un mueble que, se asegura, tenía candado.

El elemento clave en la investigación es que, cuando los uniformados de la policía llegaron al lugar para constatar el hecho, descubrieron que la cerradura no presentaba signos de violencia. El robo se concretó “sin ejercer violencia”.

Esta particularidad ha llevado a la Policía a manejar dos hipótesis principales. Debido a la ausencia de fuerza para ingresar al lugar o al armario, las autoridades no descartan que el autor del hurto haya sido alguien del propio establecimiento. La otra posibilidad considerada es que alguna persona, al manipular el mueble que tenía candado, haya olvidado asegurar dicho candado.