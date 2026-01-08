El 06 de enero de 2026, se produjo un robo en una propiedad ubicada en Ruta 40 1462 Norte, Chimbas. El autor del hecho, identificado como Mariano Lund Ibañez, ingresó al inmueble del damnificado y se dirigió hacia un vehículo estacionado en el interior.

Debido a que el rodado no presentaba medidas de seguridad, el sujeto logró sustraer una billetera que contenía la suma de $10.000. Tras concretar la sustracción del dinero, el individuo se dio a la fuga. Al momento del suceso, el hombre vestía una remera de color negra con un logo blanco en la espalda y un pantalón blanco tipo cargo.

Debido a que el delincuente era reincidente, este jueves 8 de enero se decidió unificarlo la pena y terminó con una condena de cinco años y cuatro meses, la que deberá cumplirlo de manera efectiva en el Penal de Chimbas.