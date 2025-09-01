Sociedad > Ideal para el mate
Rosquitos de limón: la receta casera perfecta para la merienda
POR REDACCIÓN
Los rosquitos de limón son una especialidad tradicional muy apreciados en desayunos y meriendas. Esta receta casera, que tiene raíces en las rosquitas italianas, ofrece una alternativa distinta a las clásicas medialunas o bizcochos, con una textura esponjosa y un sabor refrescante a limón.
Estos rosquitos no se fríen en aceite como las rosquillas, sino que se hornean, lo que les aporta una textura única y menos grasosa. Además, su preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes, lo que la convierte en una opción práctica y rendidora para disfrutar en casa o incluso para emprender un negocio gastronómico.
La receta incluye ingredientes básicos como leche, azúcar, aceite, jugo y ralladura de limón, harina leudante y huevos, que se combinan para formar una masa blanda y fácil de manejar. Para la cobertura, se utiliza leche o jugo de limón junto con azúcar, que aporta dulzura y un toque extra de sabor cítrico.
El procedimiento comienza mezclando huevos, leche y azúcar sin batir, solo integrando suavemente. Luego se añade el aceite y los ingredientes cítricos antes de incorporar la harina tamizada poco a poco, hasta lograr una masa que no se pegue a las manos. No es necesario dejarla reposar.
Para formar los rosquitos, se moldean cilindros de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, se cortan en porciones de 10 centímetros y se unen las puntas para crear la clásica forma de rosca. Estos se colocan en una placa aceitada y enharinada para evitar que se peguen y se hornean a 180° durante unos 15 minutos, hasta que estén dorados por debajo y opacos en la superficie.
Una vez fuera del horno y aún calientes, se pasan por leche o jugo de limón y azúcar para darles un acabado dulce y húmedo. Así se obtienen rosquitos perfectos para acompañar la media tarde en verano, con un sabor intenso y una textura suave que los hace irresistibles.
La Selección Argentina de vóley, con destacada presencia sanjuanina, se coronó campeona del prestigioso Memorial Wagner en Polonia al vencer al equipo local por 3 a 1 en la final. Este triunfo representa un impulso significativo de cara al próximo Mundial de Filipinas, demostrando un gran nivel de juego.
Tras una condena en juicio abreviado por aceptar su culpabilidad, al empleado judicial acusado de ser “topo” le iniciaron un sumario administrativo. Adolfo Holeywell presentó un parte médico, pero ya señalaron que no volverá a trabajar porque se encuentra suspendido por la investigación interna. La Corte seguramente lo echará.
Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, manifestó su fuerte desacuerdo con la posibilidad de jugar la Finalissima contra España en marzo de 2026, apenas tres meses antes del Mundial. El DT argentino criticó la organización y el calendario apretado, señalando que la Nations League europea ha condicionado las fechas.