Los rosquitos de limón son una especialidad tradicional muy apreciados en desayunos y meriendas. Esta receta casera, que tiene raíces en las rosquitas italianas, ofrece una alternativa distinta a las clásicas medialunas o bizcochos, con una textura esponjosa y un sabor refrescante a limón.

Estos rosquitos no se fríen en aceite como las rosquillas, sino que se hornean, lo que les aporta una textura única y menos grasosa. Además, su preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes, lo que la convierte en una opción práctica y rendidora para disfrutar en casa o incluso para emprender un negocio gastronómico.

La receta incluye ingredientes básicos como leche, azúcar, aceite, jugo y ralladura de limón, harina leudante y huevos, que se combinan para formar una masa blanda y fácil de manejar. Para la cobertura, se utiliza leche o jugo de limón junto con azúcar, que aporta dulzura y un toque extra de sabor cítrico.

El procedimiento comienza mezclando huevos, leche y azúcar sin batir, solo integrando suavemente. Luego se añade el aceite y los ingredientes cítricos antes de incorporar la harina tamizada poco a poco, hasta lograr una masa que no se pegue a las manos. No es necesario dejarla reposar.

Para formar los rosquitos, se moldean cilindros de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, se cortan en porciones de 10 centímetros y se unen las puntas para crear la clásica forma de rosca. Estos se colocan en una placa aceitada y enharinada para evitar que se peguen y se hornean a 180° durante unos 15 minutos, hasta que estén dorados por debajo y opacos en la superficie.

Una vez fuera del horno y aún calientes, se pasan por leche o jugo de limón y azúcar para darles un acabado dulce y húmedo. Así se obtienen rosquitos perfectos para acompañar la media tarde en verano, con un sabor intenso y una textura suave que los hace irresistibles.