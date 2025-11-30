La Justicia de Morón condenó a 15 años de prisión al pastor evangélico Carlos Alberto Robledo, acusado de haber cometido 164 abusos sexuales contra integrantes de su congregación en Villa Tesei, Hurlingham. El fallo, dictado por el juez Federico Topino del Tribunal Oral Criminal N.º 3, llegó tras un juicio abreviado en el que el imputado reconoció su responsabilidad para evitar el debate oral.

El caso se inició en junio de 2024, cuando 13 mujeres (algunas mayores de edad y otras menores) denunciaron al pastor por abusos reiterados cometidos en el “Ministerio de la Salvación”, que funcionaba en el garage de su casa en la calle Malarredo. Con el avance de la investigación, la fiscal Marina Monti reunió pruebas sólidas: chats de WhatsApp entre Robledo y varias víctimas, testimonios clave y contenido secuestrado de su celular.

Según el fallo, el pastor manipulaba a las jóvenes bajo el amparo de su rol religioso. En uno de los mensajes incorporados a la causa, Robledo le decía a una víctima: “Vas a explotar de hermosa”, frase que reforzó la hipótesis de grooming y aprovechamiento de su posición de poder. Incluso una sobrina del acusado relató situaciones “incómodas” en encuentros privados.

Durante su declaración, Robledo intentó defenderse afirmando que el lugar no era una iglesia sino un comedor comunitario, y negó vínculos que quedaban demostrados en su celular. El juez calificó sus argumentos como “inverosímiles” y “sin respaldo”.

La condena incluye 25 hechos de abuso sexual simple reiterado, abuso sexual gravemente ultrajante y 141 episodios de abuso sexual con acceso carnal, todos agravados por haber sido cometidos por un ministro de culto, además del delito de corrupción de menores mediante engaño.

A pesar del altísimo número de hechos probados, la pena quedó fijada en 15 años, lo que generó cuestionamientos de especialistas y organizaciones de víctimas. Además, el fallo ordena tomar una muestra de ADN para incorporarla al Banco de Datos Genéticos, conforme a la normativa provincial vigente.