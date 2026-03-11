José Antonio Kast asumió este miércoles la presidencia de Chile en una ceremonia protocolar realizada en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso. El acto contó con la presencia de delegaciones internacionales y varios jefes de Estado, entre ellos el presidente argentino Javier Milei.

La jornada comenzó al mediodía con la llegada del presidente saliente, Gabriel Boric, quien entregó el mando al nuevo mandatario en una ceremonia formal que reunió a legisladores, funcionarios y representantes diplomáticos de distintos países. Milei asistió acompañado por su hermana Karina Milei y el canciller argentino Pablo Quirno.

Durante el acto, Kast juró su cargo ante el Congreso y recibió la banda presidencial y la medalla de Bernardo O’Higgins de manos de la presidenta del Senado, la dirigente conservadora Paulina Núñez. Con 60 años, el abogado y exdiputado se convierte en el primer presidente identificado con la extrema derecha en llegar al poder desde el retorno de la democracia en Chile.

Kast sucede en el cargo al progresista Gabriel Boric y su llegada al gobierno marca un fuerte giro político en el país tras años de predominio de fuerzas de centroizquierda y centro. Su triunfo electoral fue interpretado por analistas como un reflejo del avance de sectores conservadores en la región.

El nuevo mandatario ha expresado afinidad ideológica con el presidente argentino Javier Milei, lo que podría derivar en una mayor coordinación política y económica entre ambos países durante los próximos años.

La figura de Kast ha generado controversia en la política chilena, ya que se manifestó en varias oportunidades a favor de la figura del dictador Augusto Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990. Hasta ahora, el único presidente de centroderecha que había gobernado el país en democracia había sido Sebastián Piñera.

Con su llegada al poder, Kast inicia un nuevo ciclo político en Chile con promesas de reformas en materia económica, seguridad y política migratoria, en un contexto regional marcado por cambios en el mapa ideológico de América Latina.