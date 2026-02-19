Un hombre de 33 años fue detenido en Chimbas, acusado de ingresar a una vivienda y agredir a sus ocupantes. Todo sucedió en el barrio Santo Domingo.

Según informaron fuentes policiales, el aprehendido, identificado como González, habría accedido al domicilio por la parte trasera de la propiedad, donde residen dos hombres de 56 y 80 años, padre e hijo respectivamente. De acuerdo con la denuncia, el sospechoso sustrajo un teléfono celular y atacó físicamente a ambos moradores, provocándoles lesiones.

Efectivos de la Comisaría 26° acudieron rápidamente tras el alerta y sorprendieron al presunto agresor en el lugar, procediendo a su aprehensión. Los damnificados fueron examinados por personal de salud, que les practicó curaciones en el sitio y determinó que no era necesario su traslado a un centro asistencial.

En el lugar intervino el Ayudante Fiscal, Gustavo Mendoza, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. El acusado quedó detenido y a disposición de la Unidad Fiscal correspondiente.