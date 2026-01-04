San Juan se alista para uno de los inicios de semana con mayor actividad del verano debido a la llegada de los Reyes Magos. Con el fin de evitar aglomeraciones y brindar comodidad a los compradores, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan definió un esquema especial de atención para estas jornadas clave.

El próximo lunes 5 de enero, víspera de la festividad, los establecimientos atenderán en horario de corrido, desde las 9:00 hasta las 21:30 horas. Por su parte, el martes 6 de enero, la actividad comercial se mantendrá con normalidad en sus horarios habituales.

Esta modalidad busca que los consumidores puedan recorrer los comercios con mayor tiempo para seleccionar los obsequios de los más pequeños sin apuros.

Desde la entidad destacaron la relevancia de acompañar estas fechas especiales y brindaron las siguientes declaraciones para fomentar el consumo regional: “elegir el comercio local fortalece la economía y el trabajo de cientos de familias”.

Asimismo, sobre las facilidades de pago en el actual escenario financiero, remarcaron que las promociones y opciones de financiamiento están “pensados para hacer más accesible la compra de regalos en un contexto económico desafiante”.