La audiencia convocada por el Ministerio de Capital Humano entre la empresa Fate Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria, el sindicato del neumático Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino y representantes gubernamentales concluyó este lunes sin avances ni acuerdo entre las partes, en medio del conflicto generado por el anuncio de cierre de la planta y el riesgo de más de 900 despidos.

Tras el encuentro, la cartera que encabeza el Gobierno informó que “no ha sido posible arribar a un acuerdo” y que las posiciones siguen distantes, por lo que se dispuso la convocatoria a una nueva audiencia para el miércoles 4 de marzo a las 11:00 horas, con el objetivo de “continuar con las instancias de diálogo” en resguardo del empleo y la actividad productiva.

La reunión se realizó bajo el marco de una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo para contener el conflicto, aunque las diferencias entre la empresa y el sindicato se mantienen, según indicaron las fuentes oficiales.

Fate anunció semanas atrás el cierre definitivo de su histórica planta en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y la decisión provocó una fuerte movilización de los trabajadores y la ocupación del establecimiento como forma de protesta. El sindicato sostiene que la planta debe reabrirse para preservar los puestos de trabajo, mientras que la empresa argumenta imposibilidades operativas bajo las actuales condiciones.

El Gobierno afirmó que continuará promoviendo estos espacios de negociación entre todas las partes para intentar encontrar una solución al conflicto, aunque hasta ahora no se logró un punto de consenso.