Provinciales > Detalles importantes
San Juan entregará netbooks a estudiantes de primaria a partir de este lunes
POR REDACCIÓN
El gobierno de la provincia de San Juan iniciará este lunes 29 de septiembre la primera etapa del programa “Maestro de América, Cultivando el futuro”, con la entrega de netbooks a estudiantes de 5to y 6to grado de ocho escuelas primarias de gestión estatal del departamento Pocito. La actividad se desarrollará a partir de las 8.30 en el Velódromo Alejo Chancay y contará con la participación de estudiantes, docentes y familiares.
Los establecimientos incluidos en esta primera etapa son: José Rudecindo Rojo, España, Tierra del Fuego, Dr. Carlos Saavedra Lamas, Jorge Washington, Rabindranath Tagore, Justo José de Urquiza y Gobernador Eloy Camus. Para el resto de los alumnos alcanzados por el programa, se organizarán operativos similares que serán informados oportunamente por cada escuela.
Cada estudiante deberá asistir acompañado de su padre, madre o tutor, quien firmará un contrato de donación de la netbook a nombre del alumno. Es obligatorio presentar el DNI del estudiante y del firmante; no se requieren otros documentos. Aquellos con dificultades de traslado contarán con colectivos directos desde cada escuela hacia el Velódromo desde las 8.00.
El ingreso se realizará por calle Siete, con una recepción diferenciada: los estudiantes serán guiados por sus docentes hacia la cancha, mientras que los padres, madres o tutores y familiares acompañantes se ubicarán en tribunas designadas por escuela. A las 10.30 se llevará a cabo el acto simbólico de entrega encabezado por autoridades provinciales, tras lo cual continuará la distribución de las netbooks en 50 puestos habilitados.
Una vez recibida la computadora, los estudiantes y familiares podrán retirarse del Velódromo, con colectivos disponibles para el regreso a sus escuelas de origen. La Policía de la Provincia de San Juan desplegará un operativo preventivo y de seguridad antes, durante y después del evento para garantizar el normal desarrollo de la jornada.
El programa busca garantizar el acceso a tecnología educativa, fomentando la equidad en el aprendizaje y reforzando el vínculo entre la escuela, los estudiantes y sus familias.
