La hípica sanjuanina vuelve a decir presente en una cita internacional de gran relevancia. Dos jóvenes jinetes de la provincia, Santiago Muñoz y Nicolás Turcumán, fueron seleccionados para competir en el Campeonato Sudamericano de Saltos Hípicos, que se llevará a cabo en Asunción, Paraguay, entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre de este año.

El camino de Muñoz hacia esta clasificación se consolidó tras un logro sobresaliente: el representante del Jockey Club San Juan se consagró campeón en el 116° Aniversario del Club Hípico Argentino, uno de los torneos más emblemáticos de la disciplina, considerado la “Catedral” de los saltos hípicos en el país. Allí, se impuso entre más de 40 binomios que participaron de las distintas pruebas, tras cinco jornadas de intensa competencia.

Gracias a este triunfo, el sanjuanino obtuvo su clasificación para el Sudamericano en la categoría Children, altura 1.10 metros, lo que marca un paso importante en su carrera deportiva.

Por su parte, Nicolás Turcumán también representará a la Argentina en el mismo certamen, participando en la categoría Pre-Junior, altura 1.30 metros. Su presencia reafirma el nivel competitivo y la proyección internacional de los jinetes formados en San Juan.

Con estas dos destacadas participaciones, la provincia tendrá representación en un campeonato que reúne a los mejores exponentes de la región, consolidando a la hípica sanjuanina como una disciplina en crecimiento y con talentos que llevan su nombre a lo más alto.