Este domingo los argentinos votaron en las PASO y tras los comicios la sorpresa fue que el precandidato más votado fue Javier Milei de La Libertad Avanza. Un día después de las primarias, el consultor político Maximiliano Aguiar analizó el resultado y opinó que el electorado tuvo una reacción de rebeldía a la hora de emitir su voto.

En contacto con DIARIO HUARPE, el experimentado consultor opinó que esta situación "fue un golpe en la mesa política de Argentina, un llamado de atención de los ciudadanos para los partidos políticos tradicionales".

Además, Aguiar dijo que en estas elecciones hay un virtual empate entre las tres fuerzas porque el sector de Milei, Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich y Sergio Massa, que representa a Unión por la Patria, se quedaron cada uno con un tercio de los votos emitidos, ya que los tres rondan el 30 % más o menos.

Según el consultor esta es la primera vez que se ve tan claramente cómo se rompió el sistema de bicoalicionismo que implicaba que el poder se repartía entre dos fuertes grupos partidarios. Esta es la primera vez que un tercero entra en el juego de reparto.

Este tripartito hizo recordar a más de uno el lema "que se vayan todos" que se acuñó en el 2001. "Los argentinos no se sintieron representados, pero a diferencia del 2001 ahora encontraron en el voto a Milei una manera de manifestar ese descontento, esa rebeldía que sentían", aseguró Aguiar.

Aguiar cree que es posible que haya segunda vuelta para elegir al Presidente. Foto: Gentileza.

Esto no implica que se haya tratado de electores jóvenes, "hubo gente de todas las edades que manifestó su descontento", opinó el analista quien agregó que este fenómeno ya se viene dando en muchos países del mundo y destacó a Donald Trump como uno de los exponentes de este proceso de renovación que ya se dio en otras naciones.

El especialista opinó también sobre la postura que plantea que la gente eligió a Milei por sobre la estructura política que tiene y que habla de que los electores optan por las personas y no tanto ya por los partidos políticos.

El consultor explicó que él no está de acuerdo con esta postura y agregó que no se está ante una crisis de los partidos políticos, sino más bien ante una fuerte postura política de los electores que optaron por una figura política que les promete una modificación en las condiciones.

Ante la pregunta de qué podría pasar en las presidenciales del 22 de octubre, Aguiar dijo que es muy difícil prever quién ganará, es más opinó que es muy posible que haya balotaje, más si se tiene en cuenta que los tres candidatos que se repartieron los votos tienen solo un 30% y les será muy difícil llegar al 45% que les daría el triunfo sin necesidad de ir a segunda vuelta.

Cómo se espera que reaccione Milei ante este resultado que lo puso en la carrera por la presidencia. Antes esta pregunta Aguiar reconoció que el dirigente se verá ante dos alternativas, ya que podría optar por seguir con un discurso disruptivo y de romper esquemas o podría adoptar un comportamiento más moderado.

"Si se muestra rebelde y disruptivo, corre el riego de que los moderados no lo elijan y si se vuelve más prudente es posible que los que le piden rebeldía ya no lo elijan", opinó Aguiar quien, a modo de cierre, aseguró que cree que Milei no se asociará políticamente con referentes conocidos porque corre peligro de que estos aliados vayan en contra de su perfil y su discurso del final de la antigua política.