A tres meses del caótico show de la banda cuartetera Q’ Lokura, realizado el 8 de julio en el Estadio Aldo Cantoni, más de 100 sanjuaninos que habían quedado afuera del predio recibieron la devolución de su entrada. De ellos, muchos aceptaron un 2x1 en los shows que el empresario, Pablo Sanguedolce, de Meseta Producciones, organice hasta abril, mientras que el resto recibió el reintegro total del valor de la entrada, según confirmó Fabiana Carrizo, directora de Defensa del Consumidor.

“Casi el 100% de los damnificados del recital de Q’ Lokura ya tuvo resuelto su caso donde a algunos se les devolvió el valor total de la entrada, mientras que muchos aceptaron la propuesta del empresario, que consistía en un 2x1 para todos los shows que organice hasta aproximadamente abril”, detalló Carrizo. De esta manera, explicó que las audiencias se desarrollaron en turnos de mañana y tarde para darle solución lo más pronto a los afectados.

Además, la funcionaria explicó que solo quedan algunas denuncias recientes que deben ser evaluadas en audiencias programadas en turnos de mañana y tarde, para determinar si los afectados aceptan la devolución total o la propuesta del 2x1.Solo quedarían algunas denuncias recientes que deben ser evaluadas para determinar si aceptan la devolución total o el 2x1

Vale recordar que el caos del evento se produjo porque la capacidad del estadio fue ampliamente superada, dejando afuera a cientos de sanjuaninos. Esto derivó en disturbios, enojo y múltiples reclamos que se transformaron en denuncias formales ante Defensa al Consumidor.

Carrizo resaltó además la importancia de que los consumidores conozcan sus derechos y destacó la necesidad de que productoras y organizadores de eventos cumplan con la legislación vigente. “Muchas empresas desconocen los derechos del consumidor, pero esta ley existe y vamos a hacerla valer”, afirmó.