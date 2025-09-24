Sigue la preocupación en Boca: volvieron a internar a Miguel Ángel Russo

El clima en Boca Juniors se mantiene tenso. Mientras el equipo se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia en un duelo crucial por la décima fecha del Clausura 2025, la atención se desvió de la cancha para centrarse en la salud de Miguel Ángel Russo. El director técnico fue internado este lunes para someterse a estudios médicos, lo que generó un nuevo estado de alerta en el club.

Según informó el periodista Ezequiel Sosa de TyC Sports, Russo ingresó a un sanatorio de la capital y quedó en observación. Los chequeos, que lo obligaron a ausentarse del entrenamiento, se realizaron para evaluar su estado de salud tras los recientes episodios. Este hecho marca un nuevo capítulo en las preocupaciones por el DT, que ya había sido hospitalizado a principios de septiembre.

Publicidad

La polémica por las entradas para los hinchas

En paralelo a la situación del entrenador, los hinchas de Boca recibieron una noticia agridulce. El periodista Leandro Aguilera filtró que habría entradas para el público visitante, que se venderían a través de la aplicación ACCESFAN. El valor de cada general se fijó en $50.000. Sin embargo, la información generó confusión.

El periodista Augusto César de ESPN hizo una importante aclaración en su cuenta de X: la venta que se habilitaba esa noche era para los no socios de Defensa y Justicia, y no había precisiones sobre las entradas destinadas a los hinchas de Boca. La incertidumbre se mantiene, con los aficionados esperando novedades.

Publicidad

Boca, obligado a ganar para no perder terreno

En el plano futbolístico, el equipo de Russo no tiene margen de error. Tras el decepcionante empate 2-2 en casa contra Central Córdoba, el Xeneize está obligado a sumar de a tres en Florencio Varela. El duelo contra el Halcón será el sábado 27 a las 19:00 horas, y una victoria es fundamental para mantener las aspiraciones en el torneo.

Actualmente, Boca se ubica en la cuarta posición del Grupo A del Clausura con 14 puntos, lo que le permite estar en zona de clasificación para los Playoffs. El equipo acumula tres victorias, cinco empates y una derrota en lo que va del certamen.

Publicidad

Además, en la tabla anual, el Xeneize se encuentra en la segunda posición con 47 unidades, empatado con Rosario Central, y a dos puntos del líder, River. Esta posición les daría un cupo directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, un objetivo prioritario para el equipo.