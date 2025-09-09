La tarta de acelga es un clásico de la cocina casera que puede disfrutarse tanto caliente como fría, ya sea como plato principal acompañado de una ensalada fresca o como una entrada en almuerzos y cenas.

Para elaborar esta receta necesitarás: 2 tapas pascualinas, 1 paquete de acelga, 1 cebolla, ½ morrón verde, 1 pizca de sal, 3 cucharadas de Casancrem, 2 huevos y 300 gramos de queso cremoso.

Publicidad

El primer paso consiste en lavar cuidadosamente la acelga. Luego, coloca las hojas en una olla con agua hasta cubrirlas por la mitad y déjalas hervir durante aproximadamente 20 minutos hasta que estén tiernas.

Mientras tanto, prepara un sofrito cortando la cebolla y el morrón en trozos pequeños. En una sartén con un poco de aceite, sofríelos a fuego medio hasta que la cebolla adquiera un tono dorado y el morrón esté blando, revolviendo ocasionalmente.

Publicidad

Escurre bien las acelgas para eliminar el exceso de agua y córtalas si es necesario. En un bol grande, mezcla las acelgas cocidas con el sofrito de cebolla y morrón, añade una pizca de sal, las 3 cucharadas de Casancrem y los huevos, integrando todo hasta obtener una preparación homogénea.

Precalienta el horno a 180 grados Celsius. Engrasa una tartera y coloca una tapa pascualina en la base. Distribuye 150 gramos de queso cremoso sobre la masa y luego vierte el relleno de acelga y verduras. Finalmente, agrega los otros 150 gramos de queso encima del relleno.

Publicidad

Cubre con la segunda tapa pascualina, sella los bordes presionando con los dedos o un tenedor y realiza algunos cortes pequeños en la superficie para que escape el vapor durante la cocción.

Hornea la tarta durante unos 15 minutos o hasta que la masa esté dorada y crujiente.

Como consejo adicional, para realzar el sabor puedes incorporar nuez moscada rallada al relleno antes de hornear o aumentar la cantidad de Casancrem a 4 cucharadas para una textura más cremosa. Si prefieres un toque más intenso, agregar un poco de ajo picado al sofrito es una excelente opción.