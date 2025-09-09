Sociedad > Receta
Prepara una tarta de acelga deliciosa y nutritiva en pocos minutos
POR REDACCIÓN
La tarta de acelga es un clásico de la cocina casera que puede disfrutarse tanto caliente como fría, ya sea como plato principal acompañado de una ensalada fresca o como una entrada en almuerzos y cenas.
Para elaborar esta receta necesitarás: 2 tapas pascualinas, 1 paquete de acelga, 1 cebolla, ½ morrón verde, 1 pizca de sal, 3 cucharadas de Casancrem, 2 huevos y 300 gramos de queso cremoso.
El primer paso consiste en lavar cuidadosamente la acelga. Luego, coloca las hojas en una olla con agua hasta cubrirlas por la mitad y déjalas hervir durante aproximadamente 20 minutos hasta que estén tiernas.
Mientras tanto, prepara un sofrito cortando la cebolla y el morrón en trozos pequeños. En una sartén con un poco de aceite, sofríelos a fuego medio hasta que la cebolla adquiera un tono dorado y el morrón esté blando, revolviendo ocasionalmente.
Escurre bien las acelgas para eliminar el exceso de agua y córtalas si es necesario. En un bol grande, mezcla las acelgas cocidas con el sofrito de cebolla y morrón, añade una pizca de sal, las 3 cucharadas de Casancrem y los huevos, integrando todo hasta obtener una preparación homogénea.
Precalienta el horno a 180 grados Celsius. Engrasa una tartera y coloca una tapa pascualina en la base. Distribuye 150 gramos de queso cremoso sobre la masa y luego vierte el relleno de acelga y verduras. Finalmente, agrega los otros 150 gramos de queso encima del relleno.
Cubre con la segunda tapa pascualina, sella los bordes presionando con los dedos o un tenedor y realiza algunos cortes pequeños en la superficie para que escape el vapor durante la cocción.
Hornea la tarta durante unos 15 minutos o hasta que la masa esté dorada y crujiente.
Como consejo adicional, para realzar el sabor puedes incorporar nuez moscada rallada al relleno antes de hornear o aumentar la cantidad de Casancrem a 4 cucharadas para una textura más cremosa. Si prefieres un toque más intenso, agregar un poco de ajo picado al sofrito es una excelente opción.