Temor en Jáchal por la aparición de dos pumas en zonas urbanas

Momentos de preocupación se vivieron este martes en las localidades de San Isidro y La Falda, en el departamento Jáchal, luego de que vecinos reportaran la presencia de dos pumas deambulando por la zona.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los animales fueron vistos durante la jornada por distintas zonas cercanas a áreas pobladas, lo que inmediatamente generó temor entre los habitantes. Las imágenes captadas por los propios vecinos mostraron a los dos pumas desplazándose entre los pastizales cercanos a la zona urbana.

Tras la alerta emitida por la comunidad, personal policial se hizo presente en la zona para verificar la situación y alertar a las autoridades competentes.

Los vecinos, en tanto, solicitaron la intervención del área de Fauna y de Ambiente para capturar o reubicar a los animales de manera segura. La situación mantiene en vilo a los residentes de San Isidro y La Falda, quienes aguardan una pronta respuesta para garantizar tanto la seguridad de la comunidad como la protección de los ejemplares.

Por el momento, se espera la llegada de especialistas para determinar las causas de este avistamiento. Se sospecha que los pumas bajaron desde alguna zona serrana cercana. Otra posibilidad que se maneja es que se hayan desplazado por la falta de alimento y agua, un fenómeno que, según se reporta, se ha vuelto más frecuente en los últimos años.