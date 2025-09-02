Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada del martes se presentará con un clima mayormente estable y un ascenso en la temperatura máxima. Se esperan cielos parcialmente nublados durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 2°C, mientras que la máxima se disparará hasta los 19°C.

El viento predominará del sector norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante la mañana y la tarde. A lo largo de la madrugada, los vientos serán más intensos, con ráfagas de 13 a 22 km/h. No se esperan ráfagas para el resto del día.

A continuación, un detalle del pronóstico:

Madrugada: Temperatura de 4°C. Viento del norte de 13 a 22 km/h.

Mañana: Temperatura de 2°C. Viento del norte de 7 a 12 km/h.

Tarde: Temperatura de 19°C. Viento del norte de 7 a 12 km/h.

Noche: Temperatura de 14°C. Viento del norte de 7 a 12 km/h.

La baja probabilidad de precipitaciones (0%) y la leve brisa del norte hacen que sea una jornada ideal para disfrutar del día al aire libre.