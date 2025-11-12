La inflación de octubre 2025 se ubicó en 2,3%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que implicó una leve aceleración respecto de septiembre, cuando había sido del 2,1%. Con este resultado, los precios acumulan una variación del 24,8% en lo que va del año y un incremento interanual del 31,3%.

El informe oficial destaca que cinco rubros aumentaron por encima del promedio general, encabezados por Transporte, que registró una suba del 3,5%, impulsada por los incrementos en combustibles y pasajes. Le siguieron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%), Bienes y servicios varios (2,4%), Prendas de vestir y calzado (2,4%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,4%).

La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a tener la mayor incidencia en la variación mensual de la mayoría de las regiones, mientras que en la Patagonia el principal impulso vino de los aumentos en servicios públicos y combustibles.

Por categorías, los precios estacionales lideraron las subas con 2,8%, seguidos por los regulados (2,6%) y el IPC núcleo (2,2%), que mide la evolución de los precios sin considerar productos con comportamientos volátiles.

Con estos resultados, octubre cerró con una inflación nacional en línea con el promedio regional, aunque con señales de presión en rubros sensibles como transporte y servicios básicos.