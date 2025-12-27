Luego de concluir una etapa de una década el pasado martes 23 de diciembre, Yanina Latorre se despidió de LAM en una jornada cargada de nostalgia y emoción. Aunque el ciclo llegó a su fin para ella, la panelista confirmó que ya planea una nueva apuesta laboral junto a Ángel de Brito, aprovechando la complicidad que los une, donde con solo una mirada logran entenderse. Según reveló la conductora, ambos tienen en mente una idea para realizar un proyecto solos.

Respecto al cierre del programa, Latorre detalló en su espacio radial en El Observador: "El final fue tremendo, Ángel se quebró, yo también, todos lloramos. Estoy contenta porque nos queremos de verdad, con los que están delante de cámaras, y con los que están detrás".

En ese sentido, reflexionó sobre los vínculos profesionales: "Para mi lo más importante es que te quiera la gente fuera de cámara, el público un día te quiere y al otro no, pero lo más lindo es la buena relación humana con los que laburas".

A pesar de la angustia que le genera el término de esta era, la periodista aseguró que mantendrá el contacto con el programa a través de visitas y cruces entre su ciclo SQP y LAM.

Sobre sus sentimientos, expresó: "Lloré mucho no por la bronca de irme, sino por la nostalgia de saber que se terminó. Igual, seguramente vaya muchas veces de visita, cuando tenga primicias iré a contarlas y hagamos el pase de SQP y LAM, pero me da angustia el fin de una era".

Finalmente, sobre el futuro junto a De Brito, manifestó: "Ojalá podamos volver a trabajar juntos... tenemos una idea de hacer algo los dos solos, que está bueno y que lo vamos a empezar a pesar".