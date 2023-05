Tras el UFC 288, la impresionante pelea que viene a continuación

El fin de semana, el UFC 288 entregó peleas más que impresionantes para los fanáticos de las MMA. La estelar estuvo a cargo de Aljamain Sterling (23-3 MMA, 15-3 UFC), quien derrotó por decisión dividida a Henry Cejudo (16-3 MMA, 10-3 UFC). De esa forma, al término del evento, el propio Presidente de la compañía, Dana White, reveló que su próximo rival puede ser Sean O´Malley.

Cuando le consultaron a Dana White sobre cuándo podría darse esta pelea, el Presidente de UFC dijo: "Sí, probablemente en agosto". Junto con eso, quien también habló fue Aljamain Sterling, el que destacó: "Eso es nuevo para mí. No quiero ir a Boston. Dana, he estado tratando de pelear en el T-Mobile por Dios sabe cuánto tiempo. Quiero pelear en Las Vegas. Quiero pelear en Las Vegas donde hace buen tiempo e ir a una fiesta en la piscina".

"Boston es genial, pero quiero volver a la costa oeste. Va a ser un favorito. Probablemente será un favorito allí. Sé que hay una gran multitud de irlandeses por allí. Lo que sea. Es lo que es. Mi opinión sobre Sean O'Malley es que el hijo de puta es frágil. Piensas que si puedo derribar a un tipo bajo y fornido como Henry, que en realidad es medallista de oro (en lucha olímpica) y tiene una buena defensa contra derribos, ¿qué le voy a hacer a Sean O'Malley?", acotó el estadounidense.

Se viene un gran cruce en UFC

Por otro lado, el campeón de UFC resaltó: "Seamos honestos aquí, muchachos. Sí, le prometieron una oportunidad por el título, pero optó por no hacerlo y le dio a Henry la oportunidad de regresar y hacer historia. Ahora ya no hay más carreras. O quieres nadar con los grandes o no. Si no, lárgate de la piscina o sube de categoría o algo así. Te lo garantizo, entramos allí y doblo a ese hombre por la mitad en una ronda".

"Lo mismo que le hice a Sandhagen. Pelea cerrada, pero definitivamente pensé que gané y lo superé en mi opinión personal. Sé que hay críticos que van a decir, 'Oh, una vez más tiene una victoria controvertida. Realmente no ganó eso. SMD (sacudiendo la cabeza), hermano. Acostúmbrate a esta cara porque no va a ninguna parte, muchachos. Que no es", sentenció Aljamain Sterling, quien busca una nueva defensa de su título en UFC.