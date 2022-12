Tras llegar a la final del Mundial, la palabra de Lionel Scaloni

Luego de vencer a Croacia por 3 a 0, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa. El entrenador de la Selección Argentina analizó el encuentro contra los europeos. Además, dejó algunas frases interesantes sobre lo que viene: la final del Mundial de Qatar 2022. El rival saldrá del duelo entre Francia vs. Marruecos, el que se llevará a cabo este miércoles 14 de diciembre, a las 16 horas argentinas.

"Entendimos que el partido había que jugarlo así. El partido se abrió con el penal. Festejamos, es muy emocionante haber clasificado a la final. Todavía queda un paso. Es un momento para disfrutar. Ahora, a pensar en lo que viene. Estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. Todos actuarían de la manera que actúo yo. Cuando representas a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos", comenzó explicando Scaloni.

Publicidad

Por otro lado, Lionel expresó: "Lo de la gente también. Al final, va todo de la mano. En los momentos difíciles, cuando perdimos con Arabia, la gente estaba con nosotros. Agradecerles. Argentina está en el pedestal del fútbol. El que toque, tocará. Son dos grandes selecciones. No tengo ninguna duda que Messi es el mejor jugador de la historia. Genera algo especial en la gente. Es una suerte y un privilegio que tenga puesta la celeste y blanca".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Positivismo de Lionel Scaloni

"El equipo se regenera. Actúa en función del momento del partido. En el segundo tiempo, el equipo juntó más pases. La virtud es jugar el partido que se vive en cada momento. Hemos vivido cosas muy fuertes en la selección. Hay tantos momentos entre los integrantes del cuerpo técnico, que creo que es positivo. Es positivo que estén los ex jugadores, lo mismo sucede en Croacia", aseveró el DT argentino.

Por otra parte, el estratega de la "Scaloneta" aportó: "Creo que tenemos un cuerpo técnico que vive para la selección. Que sufre como la hinchada. Para los que no son argentinos, es difícil verlo, pero creo que tenemos que buscar el equilibrio. Pudimos hacer jugar a los 23 jugadores de campo. Para mi es importante porque todos lo merecen. Incluso que el que menos juega es más importante que el que más juega".

"Entrenar con buena cara el día después cuando no jugaste. Por eso estamos plenamente felices de que todos hayan sumado minutos. Hemos jugado mejores partidos. De un nivel un poco más alto. Pero aseguro que jugar ante este rival no es fácil. Lógicamente, tiene su validez. Si te equivocás, lo arreglan ellos. Estar en una selección tiene eso. Son los mejores del país y es todo más fácil. No me puedo poner a la altura de ellos. Para mí jugar una final del mundo ya es un privilegio. Ellos son historia (por Menotti, Bilardo y Sabella)", cerró Lionel Scaloni.