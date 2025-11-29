Tras ocho meses de trabajo intenso, este viernes, el Cine Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan reabrió sus puertas al público con un espacio renovado. La emoción dijo presente en la reapertura de este espacio amado por generaciones. No se trata solo de un edificio cultural: es un símbolo que ha acompañado con películas, conciertos, festivales y demás expresiones culturales.

Ubicado frente a la Plaza 25, sobre calle Mitre entre General Acha y Mendoza, este edificio que forma parte de la memoria colectiva volvió a iluminarse, con mejoras pero fiel a su esencia. Con 83 años de historia, el ex cine Estornell ha resistido terremotos, cambios estructurales y los vaivenes de la ciudad. Hoy, su marquesina volvió a brillar.

El hall central lució obras de mantenimiento en iluminación y pintura. Foto: DIARIO HUARPE

La intendente Susana Laciar describió la reapertura con palabras cargadas de afecto. “Le dimos un pequeño descanso a este vecino de Capital que goza de 83 años, nuestro querido Cine Teatro Municipal”, expresó a DIARIO HUARPE.

El edificio, que era propiedad de la familia Estornell y que en la actualidad es alquilado por la Municipalidad desde 2008, necesitaba con urgencia una pausa. “Como inquilinos vimos que era necesario darle este parate, sobre todo por una cuestión de seguridad de artistas y espectadores. Había que intervenir lo sanitario, el sistema cloacal que compartimos con el hotel, la accesibilidad, la iluminación, la pintura y la recuperación de la marquesina del frente”, detalló.

Laciar también señaló un acuerdo clave con los propietarios: “Pudimos convenir que durante dos años paguemos el 50% del alquiler, para que el esfuerzo sea compartido, ya que estamos mejorando un edificio alquilado y que podamos recuperar lo invertido”.

Vecinos, autoridades y público en general asistió a la celebración de apertura. Foto: DIARIO HUARPE.

Esta inauguración corresponde a una primera etapa, que permitió poner en valor las áreas principales. La siguiente intervención será en el primer piso, donde se reacondicionará la mini sala y se trabajará en nuevos accesos al escenario.

Un regreso necesario para la cultura sanjuanina

El ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, destacó el significado de recuperar este espacio en un contexto económico desafiante. “Esta reinauguración tiene un alto valor para la comunidad y la provincia”, señaló. “Cada vez hay más actividades culturales en San Juan y las salas no dan abasto. Que vuelva a funcionar el Cine Teatro Municipal es muy importante”.

Romero enfatizó el esfuerzo que implica llevar adelante estas obras: “Estamos en un momento económico y presupuestario complejo, y que la Municipalidad haya podido concretarlo es realmente destacable”.

Luminarias, pintura son algunas de las obras que se realizaron. Foto: DIARIO HUARPE.

Una noche inaugural con talento local

La reapertura se celebró con un espectáculo gratuito donde participaron cinco elencos locales que representan la diversidad y calidad del arte sanjuanino: el Estudio de Danza Pavlova, el cantante Sebastián Garay, el Ballet Municipal, el conjunto San Juan Nuestro Tiempo y la artista Mariana Clemensó.

El retorno del público al edificio también marcó el comienzo de una nueva etapa para un espacio declarado Patrimonio Municipal por la Ordenanza N.º 11.652. Las mejoras incluyeron la renovación total de los baños, trabajos en la infraestructura y una puesta en valor general que respetó su espíritu histórico.

Hoy, el Cine Teatro Municipal volvió a abrir sus puertas. La ciudad recuperó un símbolo, los artistas un escenario y los vecinos un lugar donde la cultura siempre encontró refugio.