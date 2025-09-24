Tres jóvenes desaparecidas en La Matanza: dos de ellas eran trabajadoras sexuales

El caso que conmociona a La Matanza tuvo un desenlace trágico: las tres jóvenes fueron encontradas sin vida en el patio de una vivienda de Florencio Varela, donde agentes de la Policía Científica recolectaban evidencia tras el hallazgo de los cuerpos descuartizados. La investigación está a cargo del fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere, y se mantiene bajo secreto de sumario. La investigación también arrojó datos de quienes eran las jóvenes que sufrieron un terrible final.

Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, ejercían la prostitución en la Zona Roja de Flores y habían acordado un encuentro con un cliente que les pagaría 300 dólares. Brenda es madre de un bebé de un año. Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, era amiga de ambas y se sumó a la reunión.

El viernes por la noche, las jóvenes se encontraban en una estación de servicio en la Rotonda de La Tablada, Monseñor Bufano y Crovara, esperando un auto de aplicación que finalmente fue cancelado. Caminaron unas cuadras hasta donde una camioneta blanca las pasó a buscar: Lara se subió adelante y las otras dos atrás. Según relató Paula, madre de Brenda, “ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda”.

Tras la investigación, la Policía se dirigió a un hotel en la zona y detuvo a la dueña de la vivienda y a un presunto narco peruano vinculado a la villa 1-11-14 del Bajo Flores. Se sospecha que los detenidos podrían tener conexión con la desaparición y muerte de las jóvenes.

El caso continúa bajo investigación para determinar la responsabilidad de los detenidos y posibles vínculos con bandas de narcotráfico, mientras familiares y la comunidad permanecen consternados por el trágico desenlace.