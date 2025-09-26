La Justicia continúa la búsqueda de Julio Valverde, alias “Pequeño J” o “Julito”, el narco peruano señalado como responsable del triple femicidio de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela. Durante la noche del miércoles se realizó un allanamiento en su búnker, ubicado en la Villa Zabaleta, Ciudad de Buenos Aires.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Bonaerense, mientras que la fuerza porteña brindó acompañamiento sin participar activamente. Durante el procedimiento, ocho personas fueron demoradas, aunque ninguna quedó detenida. Horas antes, la Policía había capturado a cuatro sospechosos vinculados al crimen: Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y nacionalidad peruana; Iara Daniela Ibarra, de 19; Andrés Maximiliano Parra, de 18; y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos últimos argentinos.

Según la investigación, Pequeño J habría contratado sicarios para cometer el crimen premeditado tras un supuesto robo de dinero y cocaína. Fuentes indican que incluso planeó transmitir en vivo el hecho a un grupo cerrado de redes sociales.

Pequeño J, de 23 años y con orden de captura vigente, mantiene presuntos nexos en barrios del sur del conurbano y en zonas como Bajo Flores y Barracas, aunque la Policía de la Ciudad y fuerzas federales desconocen su actividad en la Villa Zabaleta y la Villa 1-11-14.

El caso, inicialmente investigado por el fiscal Dupláa, pasó a la UFI de Homicidios, a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien aguarda la documentación para ordenar nuevas medidas en la causa.

Villanueva Silva e Ibarra fueron imputados por homicidio calificado, con concurso de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género, en tanto que Parra y González Guerrero fueron acusados de encubrimiento agravado. De comprobarse su culpabilidad, podrían recibir prisión perpetua.