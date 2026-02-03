Un policía de 21 años abatió a un ladrón que le disparaba en plena carretera durante un violento intento de rapiña ocurrido en el acceso oeste de Montevideo, sobre la ruta 1, Uruguay. El hecho se produjo a alta velocidad y quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes fueron difundidas.

Según la reconstrucción oficial, el efectivo, integrante de la Guardia Republicana, circulaba en su moto vestido de particular y se encontraba en su día libre. En un momento detuvo la marcha para enviar un mensaje y, al retomar, fue abordado por dos delincuentes en otra motocicleta, quienes intentaron chocarlo para asaltarlo.

Las imágenes muestran cómo los rapiñeros se acercan al policía y abren fuego. El agente repelió la agresión con su arma reglamentaria, efectuando cuatro disparos. Uno de los proyectiles de los atacantes impactó en su casco, lo que resultó clave para salvarle la vida. Luego, una bala le rozó el cuello y le provocó un sangrado leve, sin gravedad.

Tras el intercambio de disparos, los delincuentes se dieron a la fuga. Minutos más tarde, uno de ellos, de 22 años, fue hallado sin vida en el suelo junto a su moto y un arma de fuego. El otro logró escapar e intentó refugiarse en una vivienda cercana, pero el propietario alertó al 911. El herido fue trasladado al Hospital del Cerro, donde se constató que presentaba dos impactos de bala, uno en el muslo y otro en la cadera, y quedó fuera de peligro.

En su primera declaración, el sobreviviente, de entre 18 y 22 años, intentó sostener que había sido víctima de un asalto. Sin embargo, la Policía ya contaba con la información del intento de rapiña contra el agente, versión que fue confirmada por las cámaras de seguridad.

La investigación quedó a cargo de dos fiscalías. La Fiscalía de Flagrancia analiza el intento de rapiña, mientras que la Fiscalía de Homicidios interviene por la muerte del delincuente y evalúa la eventual responsabilidad penal del policía. Se dispuso el trabajo de Policía Científica, el relevamiento de cámaras públicas y privadas, custodia policial para el efectivo y seguimiento de su estado de salud.

El delincuente fallecido tenía antecedentes penales por rapiña especialmente agravada y por porte y tenencia de arma de fuego, cometidos en 2022, según informó Subrayado de Canal 10. En el lugar se incautaron tres casquillos calibre 9x19 mm, un proyectil, un revólver calibre 38, una pistola Glock 17 del funcionario, una motocicleta Zanella y un casco.