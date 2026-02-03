Detuvieron a "El Gringo" por intento de femicidio tras acuchillar a su expareja mientras dormía

Un hecho de extrema violencia de género conmocionó al departamento de Santa Lucía en la noche del lunes, culminando con la aprehensión de un hombre identificado como Maximiliano Exequiel Alé, alias “El Gringo”, de 31 años, por el intento de femicidio de su expareja. El individuo fue capturado y actualmente se encuentra alojado en la Comisaría 25, a disposición de la Justicia.

El brutal ataque ocurrió pasadas las 23:57 del lunes en una vivienda de la calle El Sol, en el asentamiento Río San Juan, Alto de Sierra. La víctima, una mujer de 34 años, se encontraba durmiendo cuando Alé, aprovechando su estado de vulnerabilidad, tomó un arma blanca y la atacó salvajamente.

El salvaje ataque y la huida

La mujer sufrió múltiples punzadas en el rostro, pecho, brazos, antebrazos y manos, heridas que se produjeron mientras intentaba, en un acto reflejo de supervivencia, defenderse de la agresión. Los médicos destacaron especialmente una herida crítica cerca de una vena del cuello, que puso en grave riesgo su vida.

Tras el ataque, el presunto agresor saltó un cerco y huyó por un descampado con el arma del crimen, la cual no fue hallada. Testigos relataron a las autoridades que Alé escapó con el torso desnudo, vistiendo solo un jean claro.

Auxilio inmediato y grave estado de la víctima

Efectivos de la Unidad Operativa Alto de Sierra llegaron al lugar alrededor de las 00:30 y encontraron a la mujer sentada frente a su casa, cubierta de sangre y siendo asistida por vecinos consternados. El personal de la ambulancia 110, a cargo de la doctora Elva Rivarola, la estabilizó en el sitio y luego la trasladó de urgencia al Hospital Rawson en la capital provincial.

Aunque en las primeras horas se reportó que la víctima se encontraba lúcida y estable, la gravedad de las lesiones requirió su internación para tratamiento y observación. Los médicos indicaron que, entre otras evaluaciones, debía ser vista por un oftalmólogo debido a una lesión en uno de sus ojos.

Investigación y carátula legal

Personal de Criminalística trabajó en la escena para recolectar evidencias, logrando incautar dos teléfonos celulares y una billetera, aunque sin hallar el arma homicida.

La Unidad Fiscal de Investigación en Cámara Gesell y Violencia de Género (UFI CAVIG) tomó intervención en el caso. Inicialmente, la causa fue caratulada por el delito de lesiones graves. Sin embargo, dada la naturaleza extrema, la intencionalidad y el contexto de violencia de género, las autoridades no descartan modificar la carátula a tentativa de femicidio a medida que avance la investigación, considerando que el ataque pudo haber tenido por fin quitarle la vida.

