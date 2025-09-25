El triple homicidio de las jóvenes Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela exhibe un modus operandi característico de las organizaciones narcocriminales, donde la violencia extrema se utiliza como mensaje de disciplinamiento. Según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el crimen fue transmitido en vivo a través de Instagram para un grupo cerrado de aproximadamente 45 personas, una práctica que refuerza el carácter intimidatorio del hecho.

La investigación, que avanza sobre la base de declaraciones de uno de los cuatro detenidos, indica que el líder de la banda narco utilizó la transmisión para enviar una advertencia bajo la consigna "esto le pasa al que me roba droga". Las víctimas, que habían sido engañadas para asistir a un evento, fueron sometidas a torturas y asesinadas en un hecho planificado. Horas antes del crimen, integrantes de la organización cavaron los pozos donde luego fueron depositados los restos de las jóvenes.

Publicidad

Los informes forenses preliminares detallan un nivel de violencia exacerbado. Lara Gutiérrez sufrió la amputación de los cinco dedos de la mano izquierda, quemaduras de cigarrillo y una herida cortante en el cuello. Brenda del Castillo presentaba fractura de cráneo, aplastamiento facial y una incisión abdominal post mortem, mientras que Morena Verdi fue víctima de una luxación cervical y múltiples golpes. Los homicidios habrían ocurrido entre las 3:00 y las 5:00 del sábado 20 de septiembre.

El operativo para desarticular la banda incluyó allanamientos en Villa Zavaleta, Barracas, donde se encontró un búnker con capacidad para unas 60 personas y se incautaron rollos de billetes de baja denominación. Las autoridades continúan la búsqueda del presunto autor intelectual, un ciudadano peruano de aproximadamente 23 años que operaría como líder de la organización. El caso, calificado como de extrema gravedad por las autoridades, mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad, con colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación.