Un hombre fue herido de gravedad tras el triple choque de una moto, un colectivo y un auto

Cerca de las 21:45 del sábado en el kilómetro 10 de la RN20, frente a la estación de servicio Axion, en 9 de Julio. Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal, la noche se tornó crítica cuando un colectivo Mercedes Benz de la empresa Vallecito, conducido por Roberto Farías, impactó por alcance a la motocicleta Motomel 150 cc. manejada por Pablo Daniel Flores. Ambos rodados circulaban en el mismo sentido, de este a oeste, cuando se produjo el violento embiste.

La fuerza del impacto fue tal que el motociclista y su vehículo salieron despedidos. El rodado menor cruzó el carril y terminó en la vía contraria. La situación se agravó instantáneamente: un Citröen C4 que viajaba de oeste a este (en dirección contraria) colisionó contra la moto abandonada en el asfalto.

Flores sufrió lesiones de extrema gravedad. Tras el suceso, fue rápidamente trasladado en ambulancia hasta el Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson, donde permanece internado.

Las autoridades confirmaron que, tras las pruebas de rigor, no hubo implicación de alcohol en el siniestro. En la pipeta realizada a los dos conductores, Roberto Farías y Pablo Daniel Flores, el resultado fue negativo, arrojando 0,0 gr/l de alcohol en sangre para ambos. Intervino personal policial de la Comisaría 31°. Actualmente, el caso es investigado por la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín.