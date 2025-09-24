Cultura y Espectáculos > Propuesta diferente
Un homenaje a Silvio Rodríguez y una noche de salsa llegan al CUIM
POR REDACCIÓN
Hace 2 horas
Más Leídas
Más Leídas
Diputados opositores resolvieron solicitar a la Justicia el uso de la fuerza pública para hacer comparecer a funcionarios que evitaron declarar en la Comisión $LIBRA. El mismo mecanismo podría aplicarse a Karina Milei, quien fue citada para el 30 de septiembre en el marco de la investigación por la criptomoneda que derivó en una estafa.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aseguran que no hay penitenciarios implicados en la causa por drogas que salpica al penal de Chimbas
Las afirmaciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre un supuesto vínculo entre el uso de paracetamol en el embarazo y el autismo provocaron alarma internacional. Especialistas argentinos advierten que no existe evidencia concluyente que respalde esa relación y subrayan la complejidad multifactorial del autismo.