Cultura y Espectáculos > Propuesta diferente

Un homenaje a Silvio Rodríguez y una noche de salsa llegan al CUIM

Una velada dedicada a los ritmos caribeños con tributo a Silvio Rodríguez, música salsa en vivo y un set latino para bailar en el corazón de la universidad.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El homenaje incluirá desde la trova cubana hasta el ritmo caribeño. FOTO: Gentileza

El Complejo Universitario "Islas Malvinas" (CUIM) de la Universidad Nacional de San Juan se prepara para vivir una noche dedicada a los ritmos caribeños y la música latina. El próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 22 horas, el espacio ubicado en José Ignacio de la Roza Oeste y Meglioli Sur, en Rivadavia, albergará el evento "La Cubanía Social Club", que promete una programación diversa con destacadas propuestas musicales en vivo.

La velada contará con la participación de "La Rodriguez Banda", agrupación que rendirá homenaje a la obra del reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez. Además, se presentará la orquesta de salsa "Tu Son Son", encargada de animar la fiesta con los ritmos tradicionales cubanos. El cierre estará a cargo de DJ Russo, quien completará la experiencia con un set latino que invitará al baile.

Las entradas están a la venta y tienen un valor de $10.000, los interesados pueden contactarse al número 2645651266. La propuesta se enmarca en la agenda cultural que desarrolla la UNSJ en sus espacios.

 
 
 
 
 
 
ÚLTIMAS NOTICIAS