Un joven identificado como Slominski Emanuel Enrique, de 28 años, fue detenido esta semana en el barrio Villa del Milagro luego de ser señalado como uno de los autores del intento de robo de una bicicleta a una menor de edad. El hecho ocurrió cuando la víctima denunció que dos hombres se acercaron a ella con intenciones de sustraerle su bicicleta marca Motomel, rodado 29, de color negro con verde.

De acuerdo con fuentes policiales, la intervención se dio de manera inmediata, ya que los uniformados fueron alertados por los gritos de la menor y de su pareja. Tras un recorrido por la zona, los efectivos lograron interceptar a uno de los presuntos implicados, quien fue reconocido en el momento por la damnificada.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, bajo la órbita del ayudante fiscal Dr. Bruno Santiago, para la continuación de las actuaciones legales correspondientes.