Este martes se conoció la condena para un hombre que amenazó a su pareja, con quien tienen hijos en común. Uno de los niños, de 12 años de edad, al ver la situación, corrió a la comisaría más cercana, a dos cuadras, para denunciar el hecho ante la Policía de San Juan. El hombre fue detenido y enfrentará una pena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional, es decir, no irá a la cárcel.

El hecho ocurrió el pasado domingo 10 de septiembre, alrededor de las 02:30 horas. La víctima se encontraba con su hija menor de cuatro años acostada en su habitación. Su pareja ingresó al dormitorio y comenzó a decirle: “Tenés olor a axilas, decile al otro que se bañe, vos venís seguro con un chupón, seguro que venís llena de leche porque ayer has estado con otro”. Luego de esto, la agarró del cuello con fuerza y la amenazó diciéndole que si no estaba con él no estaba con nadie.

Además, la golpeó contra la pared, provocándole lesiones y continuó insultándola. La víctima intentó levantarse de la cama y el hombre no se lo permitió, a lo que arrojó un frasco de vidrio en el suelo. El estruendo llamó la atención de su otro hijo de 12 años, quien ingresó a la habitación y al ver lo sucedido, decidió salir de la vivienda. El menor corrió hacia la comisaría más cercana, Comisaría 35º, que quedaba a dos cuadras y al ingresar, le dio aviso a los uniformados contándoles lo sucedido en su casa.

Es por ello que el hombre fue aprehendido y luego se lo juzgó mediante juicio abreviado a cumplir la pena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional y prohibición de acercamiento de 200 metros. Fue acusado bajo el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar y amenazas en concurso real. El fiscal del caso fue Cristian Catalano y el ayudante fiscal Rodrigo Lafont.