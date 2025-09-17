Publicidad
Una empresa constructora busca Técnico o Licenciado en Higiene y Seguridad

La empresa abrió una convocatoria para sumar un profesional de Higiene y Seguridad con experiencia en obras eléctricas y construcción. Se valorará el manejo de personal, movilidad propia y disponibilidad full time.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Entre los requisitos que la compañía destacó se encuentran el manejo de personal y coordinación de equipos. Foto: Gentileza.

Ureña Construcciones anunció que está en la búsqueda de un Técnico o Licenciado en Higiene y Seguridad (HyS) para incorporarse a su equipo de trabajo. La convocatoria apunta a profesionales con experiencia comprobable en obras eléctricas y tareas vinculadas a la industria de la construcción.

Entre los requisitos que la compañía destacó se encuentran el manejo de personal y coordinación de equipos, además de contar con carnet de conducir, movilidad propia y disponibilidad full time, cualidades consideradas claves para el desarrollo de las tareas en distintos frentes de obra.

Quienes deseen postularse pueden cargar su currículum vitae mediante el código QR difundido por la firma o a través del siguiente formulario online: Postulación aquí.

