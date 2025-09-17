Ureña Construcciones anunció que está en la búsqueda de un Técnico o Licenciado en Higiene y Seguridad (HyS) para incorporarse a su equipo de trabajo. La convocatoria apunta a profesionales con experiencia comprobable en obras eléctricas y tareas vinculadas a la industria de la construcción.

Entre los requisitos que la compañía destacó se encuentran el manejo de personal y coordinación de equipos, además de contar con carnet de conducir, movilidad propia y disponibilidad full time, cualidades consideradas claves para el desarrollo de las tareas en distintos frentes de obra.

Quienes deseen postularse pueden cargar su currículum vitae mediante el código QR difundido por la firma o a través del siguiente formulario online: Postulación aquí.