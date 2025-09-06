Este jueves, a las 23 horas, la policía de la Comisaría 5ª acudió a un domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen al 6000 este luego de recibir un aviso del CISEM. En el lugar, la dueña de casa, María Noelia Aballay, de 45 años, contó a los agentes que su hijo, Maximiliano Valentín Velázquez, de 22 años, quien tenía una orden judicial que le prohibía acercarse a menos de 300 metros de ella, se encontraba en el fondo de la propiedad.

Con la autorización de la mujer, el personal policial ingresó a la vivienda y encontraron a Velázquez junto a otro sujeto. Los dos hombres estaban en posesión de varios elementos cuya procedencia no pudieron justificar, por lo que fueron aprehendidos de inmediato. Entre los objetos secuestrados había 14 envases de conservas, seis botellas de sidra 1888, una botella de vino Fuego Negro, una de Champagne Bianchi, un bidón de aceite de oliva, dos tijeras (una de tela y una de podar), un rollo de tela romboidal y un módem de internet de la empresa Movistar.

Los elementos que le fueron secuestrados a los detenidos.

Al ser consultada por los agentes, la señora Aballay negó que los elementos le pertenecieran e indicó que fueron sustraídos por su hijo. Minutos después, se presentó en el lugar el vecino José Luis Carrasco, de 59 años, quien relató que unos sujetos habían roto la banderola de su baño para ingresar a una de sus habitaciones. Confirmó que de allí le habían robado varios frascos de conservas caseras, un bidón de aceite de oliva y botellas de sidra, coincidiendo con los objetos secuestrados.

El ayudante fiscal Andrés Cerutti se hizo presente en el lugar y ordenó el inicio de un procedimiento especial de Flagrancia contra Velázquez por desobediencia a un oficio judicial. Por su parte, desde la UFI Delitos Contra la Propiedad, el doctor Gustavo Mendoza dispuso el traslado de ambos detenidos a la Comisaría 5ª.