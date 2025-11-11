La vida sentimental de Elina y Eduardo Costantini, marcada por una notoria diferencia de edad y un lujoso estilo de vida, ha estado históricamente envuelta en rumores. Pero ninguno tan persistente y explosivo como la versión de que su unión se concretó gracias a un "trabajo" de brujería, un rumor que esta semana regresó al centro de la escena mediática tras una sorprendente revelación.

El origen de este escándalo místico se remonta a años atrás, cuando la exmodelo brasileña Anamá Ferreira encendió la polémica al asegurar que Elina había ejecutado un "plan maestro" para conquistar al empresario. En aquel entonces, Ferreira sostuvo públicamente que la joven mendocina había realizado una "investigación" para acercarse a Costantini y que incluso le habría suministrado la famosa "agua de tanga" para concretar el enamoramiento. Elina, por su parte, desdramatizó la situación y se limitó a decir que ni siquiera conocía a Anamá Ferreira.

Sin embargo, el tema recobró una fuerza inesperada luego de que el periodista Santiago Sposato, en el programa A la Tarde, presentara a la mujer que, supuestamente, se estaría adjudicando el hechizo. Se trata de una mujer que se hace llamar Madrina Rouss, una "bruja de otro país", que utilizó el perfil de su cuenta de trabajo en Instagram para publicar una foto de Eduardo y Elina Costantini, en la que se veía a la modelo embarazada.

En el perfil de Madrina Rouss, se ofrecen servicios para "recuperar al amor de tu vida" o, llamativamente, "para que salgas embarazada". Esto último capturó la atención del público, ya que era de público conocimiento el deseo de Elina de convertirse en madre, un objetivo que finalmente logró con el nacimiento de Kahlo Milagro, a pesar de los antiguos rumores que sugerían que el empresario se habría realizado una vasectomía.